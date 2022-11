USA inflatsioonimäär langes oodatust enam

Suur inflatsioonisurve USAs on oodatust kiiremini leevendumas. USA tööministeeriumi andmetel langes kaupade ja teenuste inflatsioonimäär oktoobris 7,7 protsendini septembrikuu 8,2 protsendilt. Reutersi poolt küsitletud eksperdid prognoosisid 8,0 protsendist inflatsiooni. See oli neljas järjestikune langus.

Föderaalreserv on inflatsiooniga võitlemiseks tõstnud intressimäärasid ebatavaliselt suurte sammudega juba mitmeid kuid. Viimati tõsteti seda taas kolmveerand protsendipunkti võrra. Praegu on see vahemikus 3,75 kuni 4,00 protsenti. USA rahapoliitika ametnik Neel Kashkari nimetas aga täiesti ennatlikuks rääkida rahapoliitika pöördepunktist.