Eesti müügiplatvorm kaasas miljoneid Aafrikas ja Aasias laienemiseks

«Suhtumine moekaupade taaskasutusse on maailmas teinud läbi hiiglaslikku muutuse. Kui veel kümmekond aastat tagasi vaadati Eestis teise ringi kaubale viltu, siis nüüd on taaskasutusest saanud uus normaalsus. Inimesed jagavad oma leide uhkusega sotsiaalmeedias, samuti on teise ringi kauba müük paljude jaoks arvestatavaks sissetulekuallikaks. Raha teenimise ja säästmise võimalus on ka selge põhjus, miks isegi majanduse jahtudes oleme iga kuu uusi kasvurekordeid teinud,» kommenteeris Yaga juht ja kaasasutaja Aune Aunapuu pressiteates.