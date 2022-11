Eesti müügiplatvorm kaasas Aafrikas ja Aasias laienemiseks miljoneid

Yaga on pooleteise aastaga kasvanud kolm korda ning avanud Lõuna-Aafrika kõrval platvormi ka Keenias ja Indias, teatas ettevõte. Kaasatud 2,2 miljoni eurose investeeringu toel plaanib Yaga kasvutempot veelgi tõsta.

Yaga juht ja kaasasutaja Aune Aunapuu selgitas, et suhtumine moekaupade taaskasutusse on teinud läbi hiiglaslikku muutuse – kui veel kümmekond aastat tagasi vaadati Eestis teise ringi kaubale viltu, siis nüüd on taaskasutusest saanud uus normaalsus.