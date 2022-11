Taristuehituse liit: teedeehituseks võiks võtta laenu

Rahandusministeeriumi asekantsler Sven Kirsipuu ütles konverentsil, et riik on keerulises olukorras, kus näeb erinevate valdkondade muresid. «Aga kõigeks pole võimalik raha leida, vähemalt mitte sellise maksukoormuse juures nagu Eestis on,» rääkis Kirsipuu. «Kindlasti ma ei arva, et teehoidu poleks vaja enam raha panna. Aga midagi pole teha, tee-ehitus konkureerib õpetajate palgaga. Kõigeks ei jätku,» nentis Kirsipuu pressiteate vahendusel.

Pertens aga ei nõustunud Kirsipuu väitega, et teedevõrgu arendamisse raha leidmine tuleks millegi muu arvelt. «Meil on laenukoormus väike, võiksime võtta laenu,» ütles Pertens. Tema sõnul peavad praeguses olukorras taristuehitusettevõtted hakkama oma tegevust kokku tõmbama, jääb aga küsimus, mida teha hangitud tehnika ja väljaõpetatud inimestega ning kust neid paremate aegade saabudes jälle kiiresti tagasi saada.

Transpordiameti peadirektori asetäitja Ele Reiljan ütles, et pikka vaadet taristuehituses aitaks luua mõne sihtotstarbelise maksu olemasolu. »Me saame Euroopast vahendeid, mille eest teid ehitada, kuid meil on vaja ka riigieelarvest vahendeid lisada. Ja kui me vaatame järgmise aasta eelarvet, siis me eriti ehitada ei saa,» nentis Reiljan. «Pikemat ettevaadet aitaks teha näiteks mõne maksu olemasolu. Paljud Euroopa riigid kasutavad automaksu,» märkis ta.