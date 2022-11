Maiken: lauluõpetaja on nagu arst, kes ei räägi oma patsientidest

Maiken ei soovi nimetada ühtegi õpilast, keda ta on õpetanud, ehhki ta on koolitanud tuntud lauljaid ja osalenud vokaaltreenerina saates «Eesti otsib superstaari» ja «Su nägu kõlab tuttavalt».

Taanis lauluõpetajaks õppides kuulis ta, et enda tegevuse turundamine läbi kuulsate õpilaste pole hea toon. Maiken ja tema kolleegid laulukoolist järgivad õpetust tänini. «See käib meie põhimõtete vastu. Nagu arstid ei räägi oma patsientidest,» selgitas Maiken.

Harrastajate laulutunnid kannavad nime «Viisipidamatute kursused». Kursused ostusid niivõrd populaarseks, et kool pidi uute õpilaste vastuvõtu ajutiselt sulgema. «Tundub, et see nišš oli Eesti Vabariigis täiesti täitmata,» lausus Maiken.