Circle K: bensiini maailmaturu hind ähvardab kallineda

Mootorikütuste valmistoodete hinnadünaamika oli Sassi sõnul nädala jooksul hüplik. «Eelmisel reedel saavutas bensiini hind oma novembri tipu, sel nädalal on hinnad allapoole korrigeerunud ja nädala keskmine enam-vähem samal tasemel võrreldes eelmise nädalaga. Diislikütuse hind on novembri senisest tipust viimastel päevadel samuti allapoole korrigeerunud. Analüütikute ootused on päevade lõikes olnud muutuvad, kuid suures plaanis oodatakse siiski bensiini hinnale pigem langust ning diislikütuse hinnale pigem tõusu,» märkis ta.

Sassi teatel on maailmaturu hindade osas on suurimaks mõjutajaks vähem kui kuu aja pärast kehtima hakkav Euroopa Liidu embargo Vene päritolu toornaftale. «Ei ole välistatud, et tekib olukord, kus diislikütust ei ole Euroopas pakkumises nii palju, kui suur on nõudlus. Nõudlust veab üles eelkõige suurtööstus, kus püütakse seni kasutusel olnud gaasile leida alternatiive ning valdavalt on selleks diislikütus või kütteõli,» selgitas ta ning lisas, et hinda üritab kõrgel hoida ka OPEC. Meie regioonis tõstab diislikütuse hinda ka üleminek talvisele kütusele, lisas Sassi.

Ka tõi Circle K hinnastamisjuht välja, et hetkel püsib Vene nafta eksport jätkuvalt kõrgeltasemel. «Näiteks oli möödunud nädalal toornafta eksport Venemaalt viimase viie kuu kõrgemail tasemel. Suurimaks küsimuseks on, milliseks kujuneb aga nõudluse ja pakkumise suhe pärast 5. detsembrit, mil sanktsioonide alla läheb Venemaa toornafta ning alates 5. veebruarist, mil embargo laieneb ka teistele Vene päritolu naftatoodele,» arutles Sassi.