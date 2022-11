LHV: majapidamiste ja ettevõtjate elu muutub üha keerulisemaks

Kolmandas kvartalis olid ekspordihinnad ligikaudu 25 protsenti kõrgemad kui aasta varem. See tähendab, et püsihindades mõõdetuna vähenes Eesti kaubaekspordi maht samal perioodil peaaegu 10 protsenti. Käesoleva aasta üheksast esimesest kuust on ekspordi maht aastavõrdluses kasvanud vaid kolmel korral – jaanuaris, märtsis ja mais, teatas LHV.