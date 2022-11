Uus tehas plaanitakse valmis ehitada nii kiiresti kui saab. Oktoobri lõpus rääkis NPM Silmeti juht Raivo Vasnu (pildil) ajalehele Põhjarannik, et magnetite põhitarbija on elektriautode tööstus ja ettevõtte soov on jõuda juba 2025. aastal elektriautode platvormidesse. Vasnu lisas, et tehas peaks valmis saama 2024. aasta lõpuks. Praegu on Narvas detailplaneeringu paberid sees ja tööle värvatakse üle maailma spetsialiste, kes magnetite tootmisest midagi teavad. Tehase projekteerijad joonistavad juba projekti.