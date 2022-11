Tegelikult ei taha Vihand alkoholist palju rääkida, hoopis meelsamini kõneleb ta alkoholivabadest toodetest. «Jaa, varem olid alkoholivabad joogid päris jubedad, aga tehnoloogia on edasi arenenud.» Alkoholivaba jook on tema sõnul tulevik ja see segment kasvas Vihandi sõnul kiiresti, kuigi ta tunnistas, et nüüd on kasv kängu jäänud. Alkoholile pole Vihand päris selga pööranud: «Ega ma mingi munk ole, aga mul on põhimõte, et nädala sees ma alkoholi ei tarbi.»