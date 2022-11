Kaljulaid: Eesti konkurentsieelis võiks olla teadusarendus

«Kui võrrelda erinevaid Euroopa Liidu (EL) riike ja nende viimaste aastakümnete jooksul toimunud majandusarengut, siis selgelt eristuvad Rootsi ja Soome. Nende SKP elaniku kohta on kasvanud jõudsamalt kui Kesk-Euroopa riikidel. Miks? Ma arvan, et üheks põhjuseks on asjaolu, et nad on järjepidevalt ja pikaajaliselt investeerinud teadusesse ja innovatsiooni umbes 3 protsenti oma SKP-st,» kommenteeris Kaljulaid pressiteate vahendusel.

Ka Eesti on tema vaates hea näide, kuna riiki iseloomustab kasvav majandus ja kiiresti arenev tehnoloogiasektor. «Oleme edestanud EL-i teadusfondi kaasamisel enamikku EL-i riikidest ning see andis meile võimsama teadus- ja innovatsioonisektori,» lisas Kaljulaid.

Endine presidenti toonitas ka, et kindlasti on oluline panustada loodushoidliku tehnoloogia arendamisse. «Keskkonnasõbraliku ettevõtluse arenguks vajalik teadusarendus võiks olla Eesti konkurentsieelis,» usub Kaljulaid.

Konverentsi peapaneel oli pühendatud sellele, kuidas parandada koostööd riigi, erasektori ja ülikoolide vahel ning kiirendada uuenduslike lahenduste loomist Eestis, teatas Telia.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvan tõi välja, et ettevõtete huvi koostöös ülikoolidega rohkem põnevaid arendusprojekte käivitada on täna pigem tagasihoidlik. «Koos rakendusuuringute keskusega saamegi heas mõttes sundida ettevõtteid ülikoolidega sõbralikult koostööd tegema, et saavutada õigeaegselt ka reaalne tulemus,» ütles ta.

Comodule'i tegevjuht Kristjan Maruste rääkis et ülikoolis loodav kõrgtaseme teadmus võiks hiljem liidestuda olemasolevate ettevõtetega. «Juba 10 aastat tagasi survestati ülikoole ettevõtetega koostööd tegema, mille tulemusel muutusid ülikoolid piltlikult öeldes inseneriarendusbüroodeks, mis täitsid ettevõtete tellimusi. Seda ei tohiks juhtuda,» rõhuts Maruste, kelle sõnul on oluline, et suhtlus osapoolte vahel oleks proaktiivne ja ei tohi jääda ootama, et keegi tuleb ja pakub midagi.