Saksamaa keelas kahe kiibitehase Hiinale müümise

«Peame väga hoolikalt jälgima firmade ülevõtmisi, kui asi puudutab olulist taristut või kui on oht, et tehnoloogia voolab ostjatele väljaspool EL-i riike,» ütles majandusminister Robert Habeck.

Saksa valitsus keelas ülevõtmise, kuna «ost oleks võinud seada ohtu Saksamaa korra ja julgeoleku», teatas majandusministeerium ja lisas, et muresid ei saanud lahendada ka tehingule tingimuste seadmisega.

Otsus oli ootuspärane, kuna tehase praegune omanik Elmos oli juba varem teatanud, et müük tõenäoliselt keelatakse.

Ehkki tehing ei olnud rahaliselt kuigi märkimisväärne ega puudutanud ka uudset tehnoloogiat, oli see tõstatanud küsimusi Saksa IT tootmisvõimsuse Hiina kätesse minemise kohta.

Ärileht Wirtschaftswoche vahendab, et Elmos on saanud Saksamaalt 5,9 miljonit eurot toetust kahe uurimisprojekti jaoks. Samuti on firma saanud 8,1 miljonit eurot toetust EL-i isejuhtivate sõidukite projektilt.