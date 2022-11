Saarde tuulepark tuleb kahe Oleviste kiriku kõrgune

Utilitas püstitab Saardesse tuulikud, mille torn on 155meetrine ja kogu kõrgus 230 meetrit. Võrdluseks: Oleviste kiriku torn on 123 meetri kõrgune.

Vestase toodetud tuulikute võimsus on 4,3 MW. Varem on Eestis püstitatud madalamaid ja väiksema võimsusega generaatoreid.

«Kõrgemad tuulikud on efektiivsemad, sest tuult on rohkem ja tuul on ühtlasem. Mida rohkem tuult, seda odavam elekter. Suuremad tuulikud toodavad rohkem energiat ja neid saab paigaldada sama koguse elektri tootmiseks vähem. Saarde tuuleparki paigaldame 155-meetrise torniga ja 230-meetrise kogukõrgusega moodsad Vestase V150 tuulikud, mille võimsus on 4,3MW,» ütles Utilitas Windi juhatuse liige Rene Tammist.