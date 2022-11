Soomlased varuvad sularaha – 5 põhjust, miks peaks sama tegema

Kriisi korral pole aega minna pangaautomaadi juurde seisma

Kujutagem ette laialdast elektrikatkestust näiteks pooles Sinu kodulinnas, mis tabab ka Sind. Sul on sel juhul sularaha varumisest oluliselt pakilisemaid muresid: lähedastega kontakti saamine, toidu valmistamine, kodu kütmine ja vandalismi vastu kindlustamine.

Ilmselt pole aega minna sularaha väljavõtmise pikka ja aina kasvavasse järjekorda seisma. Sealjuures paljud automaadid elektrikatkestuse tõttu tõenäoliselt ei tööta või kui töötavad, on ilmselt juba tühjaks võetud.

Pangaautomaate hakatakse lõhkuma ja röövima

Pangaautomaadid, nagu ka toidu- ja alkoholikauplused, on tõsisemas kriisiolukorras ühed esimesed röövimise sihtmärgid. Soome Keskpank hindab, et seadmete füüsiline lõhkumine on kõige suurem põhjus, miks pole kriisi korral võimalik sularaha saada.

Pangaautomaadi röövimine nõuab suure jõu ja erivahendite kasutamist. Aga pangaautomaadi juurde kogunenud ja raha väljavõtvate inimeste röövimine on jõukohane rohkematele kurjategijatele. Pangaautomaatide ümbrus ei ole kriisi korral ilmselt turvaline. On parem, kui Sa ei pea sellisel hetkel minema raha otsima, vaid Sul on rahavaru juba olemas.

Sularaha laialivedu hoidlatest ei ole kriisi korral riigi esimene prioriteet