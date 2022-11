Raha läinud: Luminor külmutas klientide kontodel müstilisi summasid

«Luminori pangas on tunde väldanud suur rike – pangakonto väljavõtted ja saldo näitavad valesid numbreid – minul isiklikult haihtus 400 eurot ja aeg-ajalt on leheküljed täiesti maas,» kirjutas Luminori klient.

Tehnilise tõrke tõttu võib osade klientide saldo kuvada praegu vale teavet, kuna nende tehtud maksed on broneeritud topelt.

Sama koges ka teine Luminori klient, kes teatas, et nii temal kui ka veel kolmel inimesel tema tutvusringkonnast on Luminori pangaarvelt kadunud raha 130, 140, 200 ja 300 euro väärtuses alates 1. novembrist ilma igasuguse teavituseta.

Pöördusime selgituse saamiseks Luminor panka, kust tunnistati, et pangal on tehnilisi probleeme. «Tehnilise tõrke tõttu võis osade klientide saldo kuvada vale teavet, kuna nende tehtud maksed on broneeritud topelt,» ütles Luminori avalike suhete juht Eestis Karel Hanni. «Mõjutatud olid osade klientide maksed, mis olid tehtud 5.–7. novembril.»