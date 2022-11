Itaalia süstis uude riiklikkuse lennufirmasse veel 400 miljonit eurot

Euroopa Liit andis Itaaliale loa jätkata riikliku lennufirma toetamist, kuid nõudis, et loodaks uus ja väiksem firma, milles riigi osalus on piiratud.

Lufthansa teatas novembri algul, et on ITA ülevõtmisest endiselt huvitatud, kuid tingimusel, et see on «tõeline erastamine».