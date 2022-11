Itaalia süstis uude riiklikku lennufirmasse veel 400 miljonit eurot

ITA moodustati läinud aastal pärast 11 miljardi eurose võlakoorma all vireleva Alitalia likvideerimist. Euroopa Liit andis Itaaliale loa jätkata riikliku lennufirma toetamist, kuid nõudis, et loodaks uus ja väiksem firma, milles riigi osalus on piiratud.

Lufthansa ja MSC olid pakkunud aga 850 miljonit eurot 80-protsendise osaluse eest. Lufthansa teatas novembri algul, et on ITA ülevõtmisest endiselt huvitatud, kuid tingimusel, et see on igati reeglitele vastav erastamine.