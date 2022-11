Lavrov: Venemaa suurendab nafta ja gaasi ekporti Indiasse

«Energiakoostööks on head võimalused, see puudutab ka süsivesinike ekspordi suurendamist Venemaalt India turule, ühist osalust süsivesinike tootmisprojektides nii Kaug-Idas kui Vene Föderatsiooni Arktika alal,» ütles Lavrov teisipäeval India välisministri Subrahmanyam Jaishankariga kohtudes, vahendab Interfax.

«Venemaa on olnud kindel ja ajas tõestatud partner. Iga objektiivne hinnang meie suhetele paljude aastakümnete jooksul kinnitaks, et see on tegelikult teeninud meie mõlemaid riike väga, väga hästi,» ütles Jaishankar uudisteagentuur TASS-i vahendusel.