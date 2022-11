Rikkaimate hiinlaste jõukus on langenud erakordse kiirusega

Reutersi andmetel on Hiina ülirikaste varade väärtus turutõrgete tagajärjel järsult langenud. Kõige jõukamate hiinlaste rikkus on aastaga langenud kõige kiiremas tempos enam kui 20 aasta jooksul.

Huruni nimekiri, mis reastab igal aastal Hiina rikkaimad inimesed, on nimekiri inimestest, kelle netoväärtus on üle viie miljardi jüaani ehk umbes 690 miljoni euro. Praegu on 1355 inimest, kellel on nii palju varandust, mis on 11% vähem kui eelmisel aastal.