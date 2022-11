Riigikohus võttis menetlusse Tallinna haigla ehituse rahastamise kohtuasja

Kohtu hinnangul ei määra valitsuse sooviavaldus jätta Tallinna haigla projekt taastekavast välja veel seda, et taastekavas selline muudatus kinnitatakse. Samuti ei tähenda see seda, et sooviavaldus saab ka heakskiidu Euroopa Komisjonilt ja et tehakse vastav nõukogu rakendusotsus. Kohus märkis, et kaebajatel ei ole keelatud esitada taastekava muutmise menetluses seisukohti ja vastuväiteid ning vaidlustada taastekava muudatusi siis, kui valitsus kinnitab uuendatud taastekava.