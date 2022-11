Eesti võlgnike traagika: lähed laenuhaiga vaidlema, saad kahekordse summa kaela

„Kas on asi selles, et inimesed ei julge, ei taha või ei oska, aga inimesed ei tule kohtusse oma õiguseid kaitsma,“ nentis Liin. Kokku on selliseid inimesi ehk alla 1% kõikide võlamenetluste puhul. Neist omakorda alla poole võtavad advokaadi. Need, kes ei võta, on kohtus automaatselt halvemas seisus, sest laenuandja või inkasso poolel on vastas kohe juriidiliste teadmistega inimene. Liin andis mõista, et põhjus on õiguskaitse kallis hinnas. „Advokaadi tund maksab 130 eurot pluss käibemaks ja kui on keeruline vaidlus, siis võib õigusabi olla väga kallis. On võimalik taotleda riigipoolset õigusabi, aga seda teevad väga vähesed,“ tunnistas Liin.