Kuumadesse kohtadesse relvi müüvale Eesti firmale pandi Venemaal ärikeeld

Ukraina sõja kontekstis on küll palju räägitud Venemaa ettevõtetele kehtestatud sanktsioonidest, kuid märksa vähem sellest, milliseid vastusamme on astunud idanaaber. Vene valitsuse hiljutisest korraldusest ilmneb, et ärikeeld on kehtestatud ka vähemalt ühele militaarkaubandusega tegelevale Eesti firmale.