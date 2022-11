Pankrotis hoiu-laenuühistu võlausaldad peavad nõudega kiirustama

Krupp märkis pressiteates, et puudu on veel ligikaudu 400 võlausaldaja nõudeavaldused kogusummas umbes 5,4 miljonit eurot.

Arvestades, et suur osa hoiustajatest on pankrotimenetlusega varasemalt kokkupuudet mitteomavad vanemaealised isikud, on Krupi sõnul tulnud teha selgitustööd ja inimesed vajavad tihti avalduse esitamisega abi.

Pisuke tõi lisaks välja, et kindlasti tuleks nõudeavaldused tähtaegselt esitada. «See on vähim, mida hetkel saab teha. Kui pankrotimenetluse käigus peaks õnnestuma midagi tagasi võita, siis need hoiustajad, kes tähtaegselt oma nõudeavaldust ei esita, on igal juhul kõigest ilma. Tähtaegselt esitatud avaldusega säilib vähemalt mingi lootus,» julgustas ta.