Ettevõtjad ei kiirusta universaalteenusega liituma

Eesti Energia pressiesindaja Mattias Kaiv ütles, et Eesti Energias kvalifiteeruvad universaalteenusele ligi pooled ettevõtte ärikliendid ehk 16 800 tarbijat. «Tänaseks on universaalteenuse lepingu sõlminud 1200 äriklienti ehk seitse protsenti kvalifitseerunud klientidest,» teatas Kaiv.

AS Alexela kommunikatsioonijuht Marit Liik kommenteeris, et Alexela portfellist on ligi 30 protsendil ettevõtetel õigus universaalteenust valida. «Oleme vastavaid kliente sellest teavitanud ja ootame nüüd ettevõtjatelt tagasisidet,» ütles Liik ning lisas, et ka nende kliendid saavad aega mõelda kuni 23. novembrini.