Gaasiliit: Eesti tööstus vajab ellujäämiseks ligipääsu LNG-terminalile

«Lahendamata probleemid energeetikas ja varustuskindluses on nüüd laiemalt kogu tööstuse ja ühiskonna mure – kõrged energiahinnad on pööranud Eesti tööstustoodangu langusse, esimesed tööstused on alustanud koondamistega. Pool tööstusest käib gaasi peal, seega gaasi hinna alla saamine peaks olema üks olulisemaid eesmärke, sellega ulataksime tööstustele otsetoetuste asemel õnge, tööstustel oleks sellest väga suur abi,» kommenteeris liidu juhataja Heiko Heitur pressiteates.