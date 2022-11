VAATA OTSE ⟩ Kas Eesti vanemahüvitisest on kasu olnud? Värske uuring annab vastuse

Varasemast sissetulekust sõltuvusse seatud vanemahüvitis kuulub paljudes riikides poliitikameetmete hulka, mille sihiks on hõlbustada pereelu ja töö ühitamist. Eestis võeti Põhjamaade eeskujul sissetulekust sõltuv vanemahüvitis kasutusele nullindatel. Reformi oluliste eesmärkide hulka kuulus ka sündimuse suurendamine, kuid samas on selle mõju sündimusele suhteliselt vähe põhjalikumalt analüüsitud. Antud uurimistöö annab nüüd küsimusele, kas hüvitistest on sündivusele kasu olnud, vastuse. Samuti antakse ülevaade selle kohta, milliseid vanemahüvitise skeeme teised riigid kasutavad.