Eesti elektroonikatöösturid kutsuvad valitsust üles energiapoliitikat muutma

Iga töötaja ja väikeettevõtja, kelle elamis- ja toimetulekukulud selle arvelt tõusevad, mõjutab kas siis palgasurve või kõrgemate tarnekulude kaudu ka meie tööstust. Otto Richard Pukk

«Jääb arusaamatuks üleskutse asendada tootmine innovatsiooniga, arvestades, et tööstus per se ongi innovaatiline. Kuidagi tuleb ju leiutised juurutada ja valmis teha. Samuti pole kriisiolukorras mõistlik rääkida raha või lepingute olemasolust, kui pole reaalseid elektritootmisvõimsusi või reaalseid gaasi kuupmeetreid, mille abil opereerida. «Küll me kuskilt ostame» ei ole täna jätkusuutlik strateegia, kus vabu toomisvõimsusi regioonis napib ja mitu naaberriiki on teatanud, et kriisiolukorras varustatakse ennekõike kodumaiseid tarbijaid.

Ühtlasi külvab segadust Eesti Energia plaan juba fikseeritud universaalteenuse hinda kohe peale kehtestamist jooksujalu tõstma hakata. On selge, et see mõjutab tavatarbijaid, aga seeläbi ka tööstust ja majandust üldisemalt. Iga töötaja ja väikeettevõtja, kelle elamis- ja toimetulekukulud selle arvelt tõusevad, mõjutab kas siis palgasurve või kõrgemate tarnekulude kaudu ka meie tööstust. Ilma töötajate või tööstusele teenust pakkuvate väikeettevõtete ja tarnijateta ei ole aga meie tööstus võimeline tegutsema.

Otsustajad peavad riigimeestena mõistma, et kriitiliste valdkondade puhul on stabiilsus äärmiselt vajalik. Elektrist rääkides on olnud Eesti edu võtmeks alati stabiilne elektrivarustus. Meil on tootjatena alati võimalus toota kusagil mujal odavamalt, aga just kindlus, et elekter on olemas ja selle hind on mõistlik, on tootjaid siin hoidnud. Seda kindlust peab riik hoidma ja pakkuma ka nüüd – nii tööstustootjale kui tavatarbijale.