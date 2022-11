Koondamistele vaatamata pole tööjõupuuduse leevenemist näha

Vaid kaks protsenti tööandjatest ütles, et töötajate leidmine on muutunud lihtsamaks, teatasid uuringu läbiviijad.

Lähima kuue kuu jooksul kavatseb 70 protsenti tööandjatest värvata uusi töötajaid kas uutele töökohtadele, töötajate asendamiseks ja/või ajutistele töödele. See näitaja oli sarnane ka 2019. aasta sügisel, mil plaanis lähema kuue kuu jooksul uusi töötajaid värvata 69 protsenti tööandjatest.

«Võrreldes kevadega ootavad tööandjad küll tööotsijate arvu suurenemist tööturul ja töötajate kasvavat valmisolekut töökohta vahetada, kuid ei näe, et sellest piisaks tööjõupuuduse leevendamiseks,» tõi uuringust esile CVKeskus.ee värbamisosakonna juht Grete Adler. Ta nentis, et rohkem kui pooled tööandjad, 54 protsenti, prognoosivad hoopiski värbamise keerukamaks muutumist, märgatavalt enam kui kevadel, mil töötajate leidmise keerulisemaks muutumist prognoosis 38 protsenti tööandjatest.

«Viimastel kuudel on töövõtjate kandideerimisaktiivsus hüppeliselt kasvanud ja keskmine kandideerijate arv vaba ametikoha kohta CVKeskus.ee tööportaalis on taastunud 2019. aasta tasemele, kuid töövõtjate soovid uuele töökohale ei ole ootuspäraselt enam need, mis kolm aastat tagasi,» lisas Adler.

Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder tõi välja, et iga kolmas küsitletud tööandja neljast põhjendas värbamise keerulisemaks muutumist töötajate kasvanud palgaootustega.

«Töötajate põhipalkasid on tänavu tõstnud 76 protsenti tööandjatest ning kui eelmistel aastatel oli palgatõus enamasti 5–6 protsenti ringis, siis tänavu on palku korrigeeritud 9–10 protsendi võrra,» selgitas Seeder, lisades, et tööandjate sõnul on palgasurve ka 2023. aastal peamine tööjõuturgu mõjutav tegur.

Lisaks prognoosivad rohkem kui pooled uuringus osalenud tööandjad vaatamata keerulisele majandusolukorrale ka kasvavat konkurentsi tööjõuturul ja noorte langevat huvi nende tegevusalal töötamise vastu, mis samuti muudab töötajate leidmise 2023. aastal keerulisemaks.

Kui veel kevadel prognoosis tervelt 63 protsenti küsitletud tööandjatest, et Ukrainast saabuvad inimesed muudavad tööjõu leidmise lihtsamaks, siis tänaseks on see optimism kadunud – kõigest 22 protsenti tööandjatest näeb, et see muudab töötajate leidmist lihtsamaks.