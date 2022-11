EL ähvardab USA elektriautode toetusi vastumeetmetega

Euroopa Liit on ärritunud Washingtoni inflatsiooni vähendamise seaduse üle, mis näeb ette tohutuid kulutusi rohelise energia algatustele ja sisaldab maksusoodustusi USAs toodetud elektriautodele ja akudele.

Brüsseli sõnul seaksid need Ameerika elektriautode tootjate jaoks pakutavad soodustused ELis toodetud elektriautod ebaõiglaselt halba olukorda USA tulutooval siseturul.

Brüsselis kohtunud ELi rahandusministrid ütlesid, et nende arvates ei kuula Washington Euroopa muret.

«Ma ei ole kindel, kas nad on meie muredest teadlikud,» ütles Saksamaa rahandusminister Christian Lindner. «Peaksime tegema kõik, et vältida omavahelist võitlust või isegi kaubandussõda.»

Tema Prantsuse kolleeg Bruno Le Maire ütles, et ta ootab Euroopa Komisjonilt «tugevat vastust sellele USA poliitikale».

Ta rõhutas, et tegemist on «sügava murega Prantsuse valitsuse jaoks», kelle hinnangul on kaalul 10 miljardi euro väärtuses investeeringuid.