Keskkriminaalpolitsei alustas Itella andmelekke osas uurimist

«Me praegu uurimise huvides ei anna kommentaare, sest keskkriminaalpolitsei tegeleb sellega,» lausus Paalberg. «Meile teadaolevalt said 69 äriliendi andmed selles andmelekkes pihta ja neid ärikliente me oleme informeerinud.»

Lisaks äriklientidele on Itella teavitanud ka andmekaitseinspektsiooni ja sertifitseerimiskeskust. «Me saame ainult kinnitada, et selline andmeleke juhtus,» rääkis Paalberg. «Meie IT-meeskond koostöös partnerite ja andmekaitse spetsialistiga analüüsivad juhtunud, et selgitada välja selle juurpõhjused.»