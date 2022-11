Öisel ajal saab tarbimist juhtides universaalteenusest odavamat elektrit

Strateeg tõi välja, et Oxfordi energiainstituudi uuringu järgi võib hinnalae kehtestamine tuua kaasa korraga gaasihindade tõusu ja volatiilsuse kasvu. «Plaani suhtes kriitilised on ka veeldatud maagaasi Euroopasse eksportivad ettevõtted, kes on lae kehtestamise korral ähvardanud oma lastid viia mujale üle maailma. Norra suurim energiaettevõte Equinor hindab, et piirhind põhjustaks tarbimise kasvu pakkumist lisamata,» lisas ta.