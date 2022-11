Hiina hädad jätkuvad: eksport läände kukkus ootamatult

Ekspordinumbrid jäävad ootustele kõvasti alla. Kui Reutersi küsitletud analüütikud ennustasid oktoobris Hiina ekspordile 4,3-protsendilist kasvu, siis tegelikult see aastatagusega võrreldes hoopis kahanes 0,3 protsenti. Tegu on esimene langusega alates 2020. aasta maist. Riigi eksport küündis kokku 298,4 miljardi dollarini ja import, mis langes 0,7 protsenti, 213,4 miljardi dollarini.

Luminori peaökonomisti Lenno Uusküla sõnul on Hiina ekspordi languse taga nii läänemaailma vähenenud nõudlus kui Hiina koroonapiirangutest tingitud piiratud võime kaupu eksportida. «Kui igapäevases kaubanduses on väärtuspõhisust veel vähe näha, siis investeeringute puhul võib väita, et soovitakse Hiinast eemale hoida,» märkis Uusküla. «Tulevikus Hiina kaubavahetus läänemaailmaga väheneb veelgi.»

Kaubanduse langus on tema sõnul üks osa majanduse halvast seisust. «Kuna Hiina majandus sõltub väga suuresti ekspordist ning kui seda on vähe, siis läheb ka majandusel halvasti.»

Koroonapiirangud ja tarneahelad on Hiinas endiselt väga oluline teema. Paljud Euroopa ja USA ettevõtted on loobunud Hiinast kaupade tellimisest, sest kaup ei jõua õigel ajal kohale. «Nii on näiteks jõudnud mõned suvekaubad kohale alles sügisel. Kokkulepped ei ole pidanud, mis on teinud ettevõtjad edasisel kauba tellimisel Hiinast väga ettevaatlikuks. Samuti on nõudlus väiksem ning varasemad laovarud püütakse realiseerida enne uue kauba tellimist,» loetles Uusküla.