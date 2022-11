Töötukassa: oktoobris teatas koondamistest 17 ettevõtet

Kooli sõnul on suurima koondamisega ettevõtted Repo ja Standard, teised koondamised on olnud aga oluliselt väiksemad. Teiste seas on koondamisteate esitanud veel Sutherland Global Services OÜ, AS VNK, OÜ Lorinda, AS Saajos, Ojala Estonia OÜ, Levercode OÜ, Vesta Terminal Tallinn OÜ, OÜ Liliina, Bauroc AS, Liistuvabrik OÜ, Leones Inc OÜ, Rae Sotsiaalkeskus, OÜ Võidust grupp, Kahu ja Kahu Ehitus OÜ ning OÜ Anna KÜTUS.

«Kui võtta viimased kolm aastat, siis 2020 oli kollektiivseid koondamisi kõige enam – 204 asutust ja 7500 töökohta. Sektoritest oli enam haldus ja abitegevused ning majutus toitlustus. 2021 oli rahulikum aasta, kollektiivsest koondamisest teatas 62 asutust ja see puudutas 1305 inimest. Sektoritest olid kaks esimest töötlev tööstus ja majutus-toitlustus. Sellel aastal on hetkel esitatud 94 teadet ja puudutab see umbes 2700 töötajat. Tänavusest aastast paistab silma just töötlev tööstus – üle 1300 töökohta koondatud. Seega on selgelt näha, et just see sektor on tänavu raskustes,» ütles Kool

Kool selgitas, et kui ettevõte teatab kollektiivsest koondamisest, siis läheb töötukassa töötajatega kohtuma, et jagada infot töötukassa võimalustest, tutvustades tööturu olukorda ja tööpakkumisi.

«Nii mõnigi kord saame juba kaasa võtta mõne tööandja, kes otsib just töötajaid, näiteks Standardi töötajate vastu on huvi tundnud Norma ja Kohila vineer,» märkis ta ning lisas, et koondamisteate saaja tulek töötukassasse on oluline, kuna nii saab inimene töötukassalt mitmeid teenuseid.