Eurooplaste energiaarved kerkisid rekordkõrgusesse

Energiakonsultatsioonifirma VaasaETT Ltd. andmetel oli keskmine gaasi jaemüügihind Euroopa Liidus ja Suurbritannias oktoobris peaaegu 18 eurosenti (0,18 dollarit) kilovatt-tunni kohta, mis on kaks korda suurem kui eelmisel aastal samal kuul. Kodumajapidamiste elektrikulud on hüppeliselt tõusnud 67% ja on keskmiselt 36 senti kilovatt-tunni eest.

Numbrid on hoolimata sellest, et ELi valitsused on lubanud rohkem kui 550 miljardit eurot, et kaitsta kodanikke ja ettevõtteid viimase aasta jooksul hüppeliselt tõusnud energiahindade eest.

«Kui riigid toetust ei maksaks, oleksid majapidamiste arved tõenäoliselt veelgi suuremad,» ütles Helsingis asuva konsultatsioonifirma tegevjuht Philip Lewis Bloombergile.

Suurim igakuine tõus oli Dublinis, kus elektrihinnad tõusid 44%, samas kui keskmine gaasihind Roomas tõusis 97%.

Ebatavaliselt soojad ilmad tulid oktoobris kergenduseks nii tarbijatele kui ka valitsustele. Talve poole hinnad aga tõusevad ja see võib tekitada tulevikus probleeme poliitilistele liidritele, kes on püüdnud kulusid kunstlikult madalal hoida.