Euroopa Komisjon võtab käsile lühiajalise majutuse pakkujad

Kuigi lühiajalise majutuse broneerimisel on majutuse pakkujate ja turistide jaoks palju eeliseid, võib see tekitada muret teatavatele kohalikele kogukondadele, kes peavad toime tulema taskukohaste eluasemete vähesusega, teatas komisjoni esindus Eestis. Uute õigusnormidega tahetakse parandada majutuse pakkujatelt ja veebiplatvormidelt andmete kogumist ja jagamist. See omakorda aitaks kujundada mõjusat ja proportsionaalset kohaliku tasandi poliitikat, et tegelda lühiajalise majutuse renditeenuste sektori probleemide ja võimalustega.