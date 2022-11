Oktoobrikuine hinnalangus oli tingitud sesoonsetest faktoritest

Ökonomist tõi välja, et hinnad langesid kuust kuusse ka restoranide ja hotellide puhul, kuid ka selle kaubagrupi puhul on tegemist sesoonse faktoriga, langedes iga aasta oktoobrikuus.

«Endiselt kasvavad hinnad aga teises väga olulises kategoorias, mis on toit ja mittealkohoolsed joogid. Hinnad on hakanud kasvama ka sideteenuste osas, demonstreerides hindade aegavõtvat ülekannet läbi majanduse,» nentis Uusküla.

«Sellegipoolest on koduga seotud kulud jätkuvalt 51,9 protsenti kõrgemad kui eelneval aastal. See näitab kui olulised on valitsuse meetmed hinnatõusu ohjeldamisel, kuid ka seda, et leibkondade kodudega seotud kulud on jätkuvalt väga kõrgel tasemel,» lisas ökonomist.