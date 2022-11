Valitsuse energiahüvitised pidurdasid oktoobrikuist hinnakasvu

«Energiahinnad odavnesid muu hulgas seetõttu, et jõustusid valitsuse meetmed energiahindade osaliseks kompenseerimiseks. Maagaas ja elekter odavnesid kuuga vastavalt 38 protsenti ja 28 protsenti ning soojusenergia 5 protsenti. Kuna gaasi ja elektri turuhinnad on viimastel kuudel langenud kogu Euroopas, siis on kompensatsiooni vajadus vähenenud ning ühtlasi ka kulusurve riigieelarvele. Külmade ilmade saabudes võivad energiahinnad aga uuesti tõusma hakata,» selgitas Pert pressiteates.