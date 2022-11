Vene oligarhidele kehtestatud sanktsioonid löövad valusalt Euroopa ja Ameerika maksumaksjat

Ka teised lääne valitsused on olnud tegusad sanktsioneeritud jahtide püüdmisel. Itaalia võimud on arestinud vähemalt neli superjahti, sealhulgas ühe, mis on USA väitel seotud Venemaa presidendi Vladimir Putiniga – 650 miljonit dollarit maksva laeva kahe kopteriväljaku ja basseiniga, mida saab muuta tantsupõrandaks. Nad arreteerisid ka maailma suurima purjejahi, mille väärtus on 550 miljonit dollarit ja mille peamine mast on kõrgem kui Big Ben ja millel on klaasist veealune vaatlussild. Saksamaa pidas kinni 512 jala pikkuse ja 600 miljonit dollarit maksva Dilbari, mis on mahult üks maailma suurimaid superjahte, kuna see oli seotud sanktsioonide alla kuuluva miljardäri Alisher Usmanoviga. Dilbari täielikuks läbiotsimiseks oli vaja üle 60 politseiniku. Alates sõja algusest on lääneriikide valitsused kinni pidanud rohkem kui tosin superjahti, mida nad on seostanud Vene suurärimeestega. Bloomberg Newsi andmetel on laevade väärtus vähemalt neli miljardit dollarit.