Krüptofirma Coinmetro kaasas seitse miljonit eurot ja kolmekordistas ettevõtte väärtuse

Krüptovarade kauplemiskeskkonda arendav Coinmetro kasutab kapitalisüsti, et tegevust laiendada USA-s, kogu Euroopas ja ka Eestis, kus asub ettevõtte peakontor ja valdav osa meeskonnast.

Coinmetro asutaja ja tegevjuhi Kevin Murcko sõnul soovitakse uue rahastuse toel arendada passiivset sissetulekut loovaid tooteid, mis aitavad klientidel toime tulla nii kõrge inflatsiooni kui ka kasvavate intressimääradega.

Käesolev sildrahastus on eelduseks järgmisele rahastusvoorule, mis on planeeritud 2023. aasta esimesse kvartalisse. Seitse miljonit eurot tuli kolmelt ingelinvestorilt ja enam kui sajalt olemasolevalt aktsionärilt, kes omavad ettevõttes kokku neli protsenti osalust. Murcko sõnul on suur osa neist aktsionäridest Coinmetro kliendid, kes usaldavad meeskonda, ettevõtet ja selle väärtusi ning soovivad panustada ettevõtte kasvu. Coinmetro väärtus on praegu hinnanguliselt 180 miljonit eurot, mis on kolm korda suurem kui 2021. aastal (umbes 60 miljonit eurot).

Coinmetro esitles augustis esimest omalaadset lahendust, mille abil saavad Coinmentro platvormi kasutajad osta mitme erineva valuutaga portfelli ühe lihtsa tehinguga, ilma et oleks vaja iga coini või tokenit eraldi osta.

«Ettevõtte senine edu on rajatud meie kogukonnakesksele lähenemisviisile,» ütles Murcko. «Pakume klientidele lihtsaid, kuid leidlikke ja mis kõige olulisem - läbipaistvaid tooteid, mis tagavad meie kasutajatele soovitud funktsionaalsuse. See rahastamisvoor on edasise innovatsiooni katalüsaator ja aitab meil kaasata uusi kliente, kes mõistavad, miks teised on juba üleminekuga kaasa tulnud.»

«Pärast ettearvamatut aastat krüptovaluutade turul, võib oodata veelgi volatiilsust, kuid positiivsest kasvust saavad osa need, kes mõistavad turu dünaamikat ja näevad, kust järgmine etapp krüptoevolutsioonis tuleb,» on Murcko veendunud. «Meil pole ideedest puudust ja ootame, et saaksime need järgmiste kuude ja aastate jooksul meie kasvava kogukonna jaoks reaalseks muuta. Käesolev rahastamisvoor annab võimaluse just seda teha.»