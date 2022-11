Kinnisvaratehingute arv langeb, kuid nende hind tõuseb endiselt

Uus Maa Kinnisvarabüroo analüütiku Kristofer Orupõllu sõnul on tehingute vähenemise taga inimeste kindlustunde langus. «Oktoobris tehti Eestis elukondliku kinnisvaraga kokku 2306 tehingut, mis on 10,7 protsenti vähem kui septembris,» ütles Orupõld.

«Kinnisvara ostuplaane ei jäeta ebakindlusest päris ära, aga need lükatakse edasi, jäädes lootma olukorra selginemisele ja hindade langusele. Kuigi tehingute arv poole aasta vaates väheneb, siis üldise inflatsiooni mõjul suuremat hinnalangust oodata pole,» rääkis Orupõld.

«Kui kodu on vaja kiirelt müüa, siis tuleks huvi tekitamiseks hinda alandada. Aga pikas plaanis on vähetõenäoline, et hinnad alla 2021. aasta taseme kukuvad,» rääkis Orupõld.