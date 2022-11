Ekspert: inflatsioon survestab majanduslikku heaolu

«2022. aasta kuine inflatsioon ulatus 25%-ni augustis ja see on aasta jooksul kiirenenud. Leevendust on pakkunud oktoober, mil hinnakasv aeglustus 20%-ni. Tõenäoliselt jääb Eestis aasta keskmine inflatsioon tänavu 20% juurde, kuid ka tuleval aastal ulatub hinnatõus Eesti Panga septembrikuise prognoosi järgi 7% lähedale,» ütles Arenguseire Keskuse ekspert Magnus Piirits.