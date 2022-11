G7 kutsus naftariike tootmist suurendama

13 riigi OPECi kartell ja selle 10 liitlast eesotsas Moskvaga teatasid oktoobris, et vähendavad alates novembrist tootmist kahe miljoni barreli võrra päevas, mis tekitas hirmu, et naftahinnad võivad tõusta.

G7 teatas ka, et kavatseb «lähinädalatel» viia lõpule Venemaa naftahinna ülempiiri mehhanismi rakendamise.

Venemaa sissetungi järel Ukrainasse tõusvad energiahinnad on toonud kaasa ülemaailmse inflatsiooni hüppelise tõusu ja mõjutanud majandustegevust.

G7-riigid on juba ammu kavandanud Venemaa naftahinna ülempiiri rakendamist, mille eesmärk on jätta Moskva ilma põhilisest rahaallikast Ukraina sõja jaoks ning jahutada energiahindu.

Siiski on töö ülempiiri kehtestamise nimel veninud kuid, kuna lääne liitlased on pidanud vaeva nägema, et leida suuremat toetust.