G7 lubas aidata Ukraina ülesehitamisega

«Täna loome G7 koordinatsioonimehhanismi, et aidata Ukrainat kriitilise energia- ja veetaristu parandamisel, taastamisel ja kaitsmisel,» ütlesid ministrid pärast kahepäevast kohtumist Münsteris.

«Valimatud rünnakud tsiviilelanikkonnale ja taristule võrduvad sõjaroimadega ning seega kordame oma pühendumust tagada, et nende inimsusevastaste kuritegude eest võetaks täiel määral vastutusele.»

G7 väljendas ka muret Vene presidendi Vladimir Putini hiljutiste tuumarelvadega seoses tehtud avalduste pärast ja hoiatas, et selliste relvade ükskõik millisel kasutamisel on «rängad tagajärjed».

«Venemaa vastutustundetu tuumaretoorika on vastuvõetamatu,» ütlesid G7 välisministrid avalduses pärast kaks päeva kestnud kõnelusi Saksamaa linnas Münsteris.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles neljapäeval, et Venemaa sõjategevus Ukraina energiavõrgu vastu on jätnud umbes 4,5 miljonit inimest elektrita. Vene väed on rünnanud Ukraina taristut rakettide ja droonidega mitu nädalat.