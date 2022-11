Lagarde: hinnatõusu peatamiseks peavad aitama ka liikmesriigid

Keskpanga president möönis, et euroala liikmesriikide positsioonid inflatsioonieesmärgi saavutamiseks vajaliku majanduse mahtude vähendamisel on ebavõrdsed ja tulenevalt riikide suurusest, rikkusest, geograafilisest asukohast ja muudest eripäradest riikide konkurentsipositsioon halveneb erineval määral. Samuti seisavad liikmesriigid silmitsi erisuguste riskidega.

Ta tõi näiteks, et Eesti riigil pole võimalust samas mahus subsideerida ettevõtete energiakulusid nagu näiteks Saksamaal, sest meie majandus kannataks rohkem. Samas on Sloveenia kavandamas energiakandjatele ebaloomulikult madalat hinnalage 60 eurot megavatt-tunnist.

Keskpanga juht ütles, et Euroopa nõukogul on viimane aeg välja töötada reeglid eelkõige energiaturu reguleerimiseks, et majanduste konkurentsivõimes poleks ühelgi riigil ebaõiglast eelist. Riigid võiksid kooskõlastada ka muude valdkondade, näiteks maksualaseid reegleid, et vaba konkurents ei kannataks.

Ta avaldas siiski lootust, et valitsused suudavad vältida populistlikke samme ja teha järeleandmisi egoistlikes huvides, pidades silmas, et hüperinflatsiooni ohjeldamine on kõigi euroala riikide ühistes huvides. Lagarde oli riikide ühtsuse saavutamise osas optimistlik. Ta ütles, et seni on läbi ajaloo suudetud tõeliste kriiside korral nendega võitlemiseks ühise eesmärgi selja taha koonduda, näiteks möödunud kümnendi alguse majanduskrahhi ja koroonapandeemia ületamisel, ning usub, et ka inflatsioonieesmärgi saavutamise nimel läheb samamoodi.