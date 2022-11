Sel nädalal andis koondamisteate töötukassale üle ehitusmaterjalide tootja Bauroc AS.

Töötukassa andmetel puudutaks koondamine 19 inimest. Samas rõhutas töötukassa kommunikatsiooninõunik Lauri Kool, et kuna tegu on esialgse teatega, siis ehk jääb see arv lõpuks väiksemaks või jääb koondamine hoopis ära.