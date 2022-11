Omniva sulgeb Narvas kaks postkontorit

Omniva Ida piirkonna postiasutuste juhataja Natalja Tervinski sõnul on sulgemise põhjuseks e-kaubandusega koos kasvanud pakkide saatmine pakiautomaatides, mistõttu väheneb postkontorites kohapeal teenuste kasutamine.

Selleks, et kohalikud elanikud saaksid jõulupakid ja postkaardid teele saata ja kätte saada, on kahe postkontori sulgemine plaanis tuleva aasta 1. veebruaril. Sellest kuupäevast ütleb Omniva üles ka Narva linnamajandusametiga sõlmitud üürilepingu. Postiteenused koondutakse Pähklimäe postkontorisse, kus suurendatakse teeninduskassade arvu ja uuendatakse sisekujundus. Pakke saab Narvas saata seitsme Omniva pakiautomaadi kaudu.

Kuna Suur tn 8, Kadastiku 57 ja Lepa 1 kirjakastis on olnud alla viie kirja või ei ole ühtegi kuus, eemaldab Omniva need lähiajal. Lisaks paigutatakse Narva hotellis paiknev kirjakast hotelli ette nähtavale kohale. Järgmisel aastal on Omnival plaanis paigaldata kirjakast ka Narva raekoja ette.