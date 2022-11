VAATA OTSE ⟩ Lagarde Tallinnas: meie tänased otsused ei langeta bensiini hinda tanklas ega elektri hinda

Euroopa Keskpanga rahapoliitika sammude eesmärk on inflatsiooni taltsutamine ning selle langetamine keskpikas perspektiivis eesmärgiks seatud 2 protsendi tasemele. Lagarde möönis, et inflatsioon jääb sellest eesmärgist kõrgemaks veel mõneks ajaks.

Lagarde’i sõnul on keskpanga peamine ülesanne tagada, et praegune kõrge inflatsioon ei kinnistuks, ei jääks pikemaks ajaks ega tooks kaasa väga raskeid tagajärgi. Ja kuigi praegused intressitõstmised on valusad, siis Lagarde’i kinnitusel oleksid pikaajalise kõrge inflatsiooni mõjud meile kõikidele palju valusamad.

Lagarde sõnas, et Euroopa Keskpanga tänased otsused ei langeta bensiini hinda tanklas ega elektri hinda. Keskpanga tegevus on aga suunatud sellele, et inflatsiooni mõjud ei jätkuks pikas perspektiivis.

Lagarde lausus, et praeguse laia hinnatõusu tingimustes on ettevõtetel lihtne sisendite hinna kerkimine otse tarbijatele suunata, sest ka tarbijad usuvad, et hinnad tõusevad. «Kui hinnatõus on kõikjal, saavad ka ettevõtted lihtsamalt inflatsiooni toodete hinda kanda. Kui kõik teevad nii, siis teen ka mina,» kirjeldas Lagarde.

Keskpanga rahapoliitilised otsused peaksid Lagarde'i sõnul tulemuse andma aasta või kahe jooksul.