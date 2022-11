Riigiprokuratuur lõpetas Vabaksi kriminaalasja menetluse

Määruses seisab, et kriminaalasjas on põhjendatud lõpetada menetlus Vabaks OÜ ja selle juhatuse liikme Marko Vaiki suhtes otstarbekuse kaalutlusel.

«Iseenesest on mõistlik, et prokuratuur ei soovinud sellega kohtusse minna. Nii mõistlik pole aga viis, kuidas menetluse algetapil isikutega käituti. Pidades samuti just silmas asja lõpplahendust, on ka tagantjärele raske näha õigustusi sellele, et menetlejad võtsid Markolt lühiajaliselt vabaduse ning samal ajal, kui Markoga tehti tema kinnipidamise ajal alles esimesi menetlustoiminguid, hakati kohe välja saatma ka pressiteateid. Siin on midagi, mille peale tulevikku silmas pidades mõelda. Antud juhul oleks kokkuvõttes piisanud sellest, kui finantsinspektsioon oleks teinud Vabaksile ettekirjutuse, peatanud tema tegevuse ning siis oleks saanud asja erinevate menetluste raames rahulikult läbi arutada,» ütles Nääs.