Soomlaste LNG-terminal Eesti maksumaksjalt raha ei saa

Kui 10. oktoobril selgus, et LNG ujuvterminali Paldiskisse ei tule, oli nii Soome kui ka Eesti majandusministril avalikkuse ja gaasimüüjate rahustamiseks sõnum valmis mõeldud. Ühiselt kuulutati, et Eesti saab Soome terminalis teiste turuosaliste ees eelisõiguse ning gaas jõuab meieni ka teiselt poolt Soome lahte. Aja möödudes on selle lubaduse realiseerumine muutunud aga üha küsitavamaks. Novembri alguses teatas Soome majandusministeerium ERRile, et kui Eesti gaasimüüjad tahavad terminalis eelisõigust saada, tuleks meil Euroopa reeglite tõttu esmalt omandada osalus terminali käitama hakkavas ettevõttes FSRU OY. Ehk teha ära see käik, millest süsteemioperaator Elering otsustas tarbijate huvidele viidates suvel loobuda.