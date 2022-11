Venemaa on kõvasti suurendanud kasutatud Jaapani autode importi

Venemaal toodetud uute autode müük on langenud alates sellest ajast, kui Moskva saatis veebruari lõpus kümneid tuhandeid sõdureid Ukrainasse. Venemaa vastased sanktsioonid piiravad juurdepääsu autoosadele ja mitmed välismaised tootjad on peatanud oma tegevuse riigis.

Nende tagasitõmbumine ja tugevam rubla on suurendanud nõudlust Aasiast pärit kasutatud autode järele, kusjuures logistilised probleemid on osaliselt süüdi selles, et hinnad olid septembris umbes 10% kõrgemad kui aasta alguses, teatas keskpank eelmise kuu lõpus, vahendab Reuters.