Suurbritannia keelab hinnalage ületava toornafta transpordi

Otsus tuleb pärast seda, kui EL keelas Venemaa toornaftat vedavate laevade kindlustamise ja kui G7 ministrid leppisid kokku Venemaa nafta hinna ülempiiri kehtestamises, mille eesmärk on piirata Kremli tulusid ja ohjeldada energiahindade tõusu. Austraalia ja Euroopa Liit on hinnapiiri kehtestamist toetanud.

Ühendkuningriigi rahandusministeerium ütles, et keeld puudutab eelkõige laevade kindlustamist, mis on valdkond, kus Ühendkuningriik on maailmas juhtpositsioonil. Britid on samas juba keelanud Venemaa nafta impordi.